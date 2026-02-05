Наиболее вероятна консолидация пары рубль/юань в диапазоне 10,9-11,14 руб./юань до конца недели - "БКС МИ"

Наиболее вероятна консолидация пары рубль/юань в диапазоне 10,9-11,14 руб./юань до конца недели с попыткой выйти из него вверх, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль на старте торгов в четверг резко укрепился к юаню, который установил минимум недели около 10,92 руб./юань, однако вскоре российская валюта стала активно дешеветь, - отмечает эксперт в комментарии. - В середине сессии произошла заметная коррекция, но ее пока не удается развить. Тем не менее потери рубля остаются относительно небольшими. Давление на курс рубля может оказывать вероятное исчерпание очередного концентрированного заказа на продажу иностранной валюты от одного или нескольких крупных участников рынка".

В то же время основное предложение инвалюты со стороны экспортеров, по мнению Бабина, может оставаться ограниченным из-за санкций, относительно дешевой нефти и большого геополитического дисконта в стоимости российского сырья, поставляемого за рубеж.

"Правда, спрос на валюту тоже может еще некоторое время быть слабым, в первую очередь вследствие традиционного для начала года снижения потребительской и деловой активности после предпраздничного всплеска, - допускает аналитик БКС. - Поэтому на краткосрочном горизонте более вероятным пока выглядит консолидация пары CNY/RUB в диапазоне этой недели 10,9-11,14 руб./юань с попыткой выйти из него вверх".

