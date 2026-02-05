.
05 февраля 2026 года 18:07
"БКС МИ" повысил оценку акций AMD до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Advanced Micro Devices (AMD) до "позитивной" благодаря адекватной оценке и сильной конкурентной позиции, сохранив при этом прогнозную стоимость бумаг на уровне $243 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. Умеренные ожидания менеджмента на I квартал разочаровали рынок, но, по мнению эксперта, делают акции AMD интересными для покупки. Потенциал роста на 12 месяцев, по оценке Саенко, равен 21%. "К 2027 году рынок ускорителей для ИИ может превысить $400 млрд, и AMD уже занимает место в этом сегменте - не на уровне концептов, а через реальные поставки ключевым клиентам, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Структура доходов AMD становится менее зависимой от цикличных потребительских рынков и все больше опирается на стабильный корпоративный сегмент. Мы по-прежнему считаем, что фокус на соотношении цены и качества, а не производительность любой ценой будет становиться все актуальнее. Он позволят AMD извлечь максимум выгоды из тренда на оптимизацию вложений". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
05 февраля 2026 года 19:32
