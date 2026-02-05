Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне падения нефти

Москва. 5 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль умеренно дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка также оценивают свежие данные по инфляции и новости относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0265 руб., что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 26 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,92 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 31 копейку, до 90,95 руб./EUR1.

Рубль, скорее всего, будет торговаться в верхней части диапазона 10,5-11,1 руб./юань до конца текущей недели, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"На внутреннем валютном рынке наблюдается постепенное нарастание сигналов об истощении избыточного предложения юаней и даже формировании их локального дефицита, - констатирует эксперт. - В то же время поддержка рубля со стороны регулятора также остается значимой. В феврале ежедневные продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила останутся на достаточно высоком уровне (16,5 млрд руб. в день против 17,4 млрд руб. в день в январе). Суммарный объем интервенций за месяц вырастет (314 млрд руб. против 261 млрд руб.) за счет большего количества рабочих дней".

В таких условиях в феврале аналитик рассчитывает на сохранение стоимости юаня в диапазоне 10,8-11,5 руб./юань. Стоимость доллара, по оценкам Попова, останется ниже 80 руб./$1 (целевой диапазон - 75-80 руб./$1) и будет зависеть от траектории его глобальной стоимости.

В четверг, как и до конца текущей недели, эксперт ждет охранения курсовых котировок в районе 11 руб./ юань.

Курс валютной пары доллар/рубль в феврале, вероятно, составит 77-80 руб./$1, считают главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик банка Александр Афонин.

"Небольшой рост цены на нефть при сужении дисконтов в январе немного увеличит нефтегазовые доходы. Таким образом, Минфин уменьшит в феврале продажи валюты (хотя и незначительно - до 16,5 млрд руб. (17,4 млрд руб. сейчас)). Впрочем, все равно для розничного спроса на валюту сокращение монетарными властями предложения означает снижение поддержки рубля с их стороны, - пишут эксперты в комментарии. - На данный момент мы на фоне переговоров между Россией и Украиной не видим причин для существенного ослабления отечественной валюты. Прочие факторы, поддерживающие рубль, остаются в силе: это высокие цены на золото, которые благоприятны для номинального российского экспорта при по-прежнему дешевой нефти, и мировое ослабление доллара, в связи с которым многие валюты развивающихся стран сейчас выглядят лучше".

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в четверг заявил, что для решения кризиса на Украине нужно еще немало работы, но переговоры уже дают плоды. Он также пообещал прогресс в предстоящие недели и поблагодарил власти ОАЭ, предоставившие площадку для переговоров.

Ранее в четверг спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев также заявил, что в работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и хорошее движение вперед.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что подводить итоги продолжающихся переговоров по Украине в Абу-Даби пока рано, но члены российской делегации оперативно докладывают информацию президенту РФ Владимиру Путину.

Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля 2026 года составила 0,20% после 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 2 февраля составил 0,07%, с начала года - 2,11% (в 2025 году с начала года к 2 февраля цены выросли на 1,28%).

Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 февраля ускорилась до 6,46% с 6,43% на 26 января (и с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Зампред Банка России Алексей Заботкин в среду заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте.

"Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании. С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле, изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - отметил зампред ЦБ.

Цены на нефть продолжают заметно снижаться днем в четверг после сильного роста накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $68,83 за баррель, что на 0,89% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,86%, до $64,56 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Новости о том, что Вашингтон и Тегеран согласовали проведение переговоров в Омане, ослабили опасения по поводу срыва процесса урегулирования американо-иранского конфликта, эскалация которого может привести к перебоям в поставках нефти не только из Ирана, но и из других стран региона.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США по иранской ядерной программе пройдут в пятницу в Омане, как того и добивалась иранская сторона. Ранее в среду агентство Axios сообщило со ссылкой на источники, что они могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место проведения с Турции на Оман.

Прояснение ситуации с переговорами привело к снижению премии за риск в ценах на нефть.

Между тем данные по запасам в США оказывают рынку некоторую поддержку.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,455 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 30 января, увеличились на 685 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 743 тыс. баррелей, максимальными темпами с прошлого октября.