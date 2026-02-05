"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций МДМГ

"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") и прогнозную цену на уровне 1520 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Один из лидеров на рынке частных медицинских услуг опубликовал операционные и предварительные финансовые результаты за IV квартал и весь 2025 год:

- Выручка в IV квартале выросла на 38,5% год к году и составила 12,6 млрд рублей. За 2025 год выручка выросла на 31,2%, до 43,5 млрд рублей.

- Сопоставимая выручка (LFL) в IV квартале выросла на 15,5%, до 5,2 млрд рублей. За 2025-й - 38,3 млрд рублей (+15,6%).

- Денежные средства на балансе на конец IV квартала составили 2,7 млрд рублей.

- CAPEX за 2025 год - 4,3 млрд рублей.

"Результаты "Мать и дитя" можно охарактеризовать как нейтральные, но чуть лучше наших ожиданий, - пишут эксперты. - Компания показала сильную динамику выручки в конце года, что подтверждает устойчивый спрос на частные медицинские услуги даже в непростых макроусловиях. Снижение объема денежных средств на балансе в IV квартале не выглядит негативным фактором, так как оно в основном связано с дивидендными выплатами и активной инвестиционной фазой в недвижимость. Бизнес при этом сохраняет финансовую устойчивость и понятную дивидендную логику. Мы позитивно оцениваем стратегию расширения сети и интеграцию новых активов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.