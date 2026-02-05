Курс рубля в феврале составит 77-80 руб./$1 - инвестбанк "Синара"

Курс валютной пары доллар/рубль в феврале, вероятно, составит 77-80 руб./$1, считают главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин.

"Небольшой рост цены на нефть при сужении дисконтов в январе немного увеличит нефтегазовые доходы. Таким образом, Минфин уменьшит в феврале продажи валюты (хотя и незначительно - до 16,5 млрд руб. (17,4 млрд руб. сейчас)). Впрочем, все равно для розничного спроса на валюту сокращение монетарными властями предложения означает снижение поддержки рубля с их стороны, - пишут эксперты в комментарии. На данный момент мы, на фоне переговоров между Россией и Украиной, не видим причин для существенного ослабления отечественной валюты. Прочие факторы, поддерживающие рубль, остаются в силе: это высокие цены на золото, которые благоприятны для номинального российского экспорта при по-прежнему дешевой нефти, и мировое ослабление доллара, в связи с которым многие валюты развивающихся стран сейчас выглядят лучше".

