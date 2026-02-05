Длинные выпуски ОФЗ по-прежнему интересны - "Цифра брокер"

Длинные выпуски рублевых гособлигаций по-прежнему остаются интересными для инвестиций, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Мы ожидаем в ближайшее время на рынке достаточно волатильную динамику в связи с заседанием Банка России (13 февраля), а также на фоне геополитических новостей, - пишут эксперты. - По-прежнему наиболее интересной идеей в сегменте госдолга считаем длинные выпуски. После роста доходностей их привлекательность лишь возросла, особенно в глазах инвесторов, рассчитывающих на продолжение цикла снижения ключевой ставки регулятора".

