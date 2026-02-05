"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Цены на алмазы в январе 2026 года продолжили снижаться, следует из данных отраслевого агентства Rapaport. За месяц алмазы подешевели на 1,3%, за год - на 8,9%. По итогам 2025 года цены на необработанные камни величиной 1 карат снизились на 10%.

"Нейтральная новость. На фоне кризиса в отрасли и роста конкуренции синтетических камней, цены, вероятно, продолжат падение. Это не может не сказаться на результатах алмазных игроков, которые, к тому же, намерены сокращать выпуск камней, - пишут эксперты. - Сохраняем "негативный" взгляд на акции "АЛРОСА". Спотовые мультипликаторы компании сейчас отрицательные. С учетом наших прогнозов на горизонте двенадцати месяцев, целевой Р/Е на 2026 год будет на уровне 8х".

"Чтобы бумага стала привлекательной для инвестиций, ее Р/Е должен быть на уровне 6х. Для этого курс рубля должен быть выше 120 руб./$1, что мы считаем маловероятным, либо цены на алмазы должны вырасти на 30%. Сейчас это тоже не представляется реалистичным", - указывают аналитики в материале инвесткомпании.

