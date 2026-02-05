"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций HeadHunter

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.

Эмитент опубликовал операционные результаты за январь 2026 года.

"Динамика вакансий продолжает удручать. Падение количества вакансий пока создает негативный фон для HeadHunter в 2026 году. Рост выручки в текущем году возможен благодаря изменению ценообразования/индексации цен (средний эффект от изменений мы пока не знаем). Думаем, что есть риск для наших прогнозов на год (рост выручки на 10%), хотя динамика ВВП далее может ускориться", - пишет эксперт.

"БКС МИ" при этом сохраняет "позитивный" взгляд на акции компании.

"Ничего оптимистичного в снижении размещений вакансий на 30% мы не видим. Основная надежда на способности эмитента наращивать и индексировать среднюю цену размещений и бюджетов. Наш взгляд на HeadHunter все же остается позитивным, поскольку компания привержена выплате дивидендов благодаря существенной скорректированной прибыли (5,5 млрд руб. за III квартал), - говорится в материале Булгакова. - Следующая выплата (за 2П25) возможна в апреле-мае. Прибыльность сохраняется на относительно высоком уровне, хотя и снижается год к году".

