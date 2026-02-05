Волатильность на рынке нефти пока может остаться высокой - банк "Санкт-Петербург"

Волатильность на нефтяном рынке пока может остаться высокой, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

При этом, отмечают они в комментарии, очередные негативные новости рискуют вновь увести цены нефти марки Brent выше $69 за баррель.

Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях в целом может на время задержаться около уровней 10,9-11,1 руб. за юань, считают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.