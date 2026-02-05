Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МДМГ

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной.

Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К25.

"Сильная квартальная динамика выручки превысила наши ожидания на 8%, а по году - на 2%, что согласуется с позитивной оценкой бумаги и рейтингом "покупать". Инвесторы ждут финансовой отчетности для расчета дивидендов, которые должны составить за 2П25, по нашим оценкам, 48 руб./акцию", - пишет эксперт.

