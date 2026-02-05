Рынок ОФЗ остается безыдейным на краткосрочном горизонте - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций остается безыдейным на краткосрочном горизонте, вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне 116-117 пунктов, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Аукционы Минфина в среду прошли достаточно слабо - за счет 13-летнего выпуска было привлечено 21 млрд руб., аукцион по короткому 5-летнему выпуску не состоялся, констатирует эксперт.

Данные по инфляции, опубликованные в среду вечером, особого оптимизма не вызывают - недельная инфляция на 2 февраля составила 0,2% против 0,19% неделей ранее; годовая инфляция также практически не изменилась и составила 6,45%, указывает Грицкевич.

Ранее мы отмечали, что сценарий снижения ключевой ставки на февральском заседании ЦБ РФ может реализоваться при уверенном затухании инфляционного импульса начала января. Текущая статистика явного перевеса вероятности в пользу снижения не демонстрирует", - пишет аналитик в обзоре ПСБ.

Зампред Банка России Алексей Заботкин также дал неоднозначные сигналы, подчеркнув, что важно не отдельно взятое решение на одном заседании, а среднесрочная траектория изменения ставки. При этом окончательные выводы по январю можно будет сделать после публикации данных Росстата, которая назначена на 13 февраля (после решения ЦБ).

Индекс RGBI в текущих условиях, вероятно, продолжит консолидацию до заседания Банка России, указывает Грицкевич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.