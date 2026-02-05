Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться, отыгрывая данные о недельной инфляции

Москва. 5 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно снизиться, отыгрывая опубликованные накануне данные о росте темпов недельной инфляции в РФ, что увеличивает вероятность паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Хуже рынка будут чувствовать себя облигации девелопера "Самолет" (MOEX: SMLT), который обратился в правительство с просьбой о господдержке, о чем накануне вечером сообщило РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Анны Акиньшиной в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. "С учетом корректировки программы льготной ипотеки для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами, просим рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей на срок до трех лет", - написала Акиньшина.

В обращении сообщается, что акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд рублей.

"Обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных, системообразующих предприятий. Менеджмент группы обращался, обращается и будет обращаться во все доступные институты государственной власти для дальнейшей устойчивой и эффективной работы компании", - заявили в "Самолете".

Инфляция в РФ за неделю с 27 января по 2 февраля 2026 года составила 0,20% после 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат. Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 февраля ускорилась до 6,46% с 6,43% на 26 января (и с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что о дальнейшем прогрессе на переговорах по украинскому урегулированию вряд ли будет известно до тех пор, пока стороны не добьются реального прорыва. "Я бы хотел предупредить, что в таких ситуациях есть много деликатных моментов, и о прогрессе, скорее всего, не будет известно даже через утечки информации в СМИ. Так будет до тех пор, пока мы не добьемся реального прорыва", - заявил Рубио журналистам в среду.

По его словам, США считают, что добились большого прогресса, так как за прошедший год удалось решить многие вопросы, необходимые для мирного урегулирования кризиса. При этом госсекретарь подчеркнул, что те вопросы, которые еще не решены, - самые сложные. Кроме того, Рубио отметил, что сам факт участия РФ и Украины в переговорах является положительным.

Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности в среду провела заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями. Инвесторы оценивали статистику и корпоративную отчетность. Отраслевая организация ADP Employer опубликовала ежемесячный отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в январе увеличилось на 22 тыс. Аналитики прогнозировали более существенный прирост - на 48 тыс. При этом данные за декабрь были пересмотрены в сторону ухудшения - до 37 тыс. по сравнению с ранее объявленной 41 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе не изменился относительно предыдущего месяца - 53,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимум с декабря 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53,5 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижаются утром в четверг на фоне продолжающегося падения акций высокотехнологичных компаний на опасениях их завышенной стоимости и масштабных затрат на ИИ-инфраструктуру. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск потерял 1,02%, гонконгский Hang Seng - 1,25%. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось на 1%. Южнокорейский индекс Kospi рухнул на 3,6%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть опускаются утром в четверг после сильного роста накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $67,98 за баррель, что на 2,13% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на 3,16%, до $69,46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени также на 2,13%, до $63,75 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 3,05%, до $65,14 за баррель.

В центре внимания нефтяного рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Новости о том, что Вашингтон и Тегеран согласовали проведение переговоров в Омане ослабили опасения по поводу срыва процесса урегулирования американо-иранского конфликта, эскалация которого может привести к перебоям в поставках нефти не только из Ирана, но и из других стран региона.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США по иранской ядерной программе пройдут в пятницу в Омане, как того и добивалась иранская сторона. Ранее в среду агентство Axios сообщило со ссылкой на источники, что они могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место проведения с Турции на Оман. Прояснение ситуации с переговорами привело к снижению премии за риск в ценах на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 18,803 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,761 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 февраля вырос всего на 0,01% и составил 119,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 1225,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,65%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,51%) и "ГТЛК-001Р-14" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-0,75%), "Почта России БО-002P-01" (-0,37%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Росагролизинг" (OKPO code: 56502133) завершило размещение 4-летних облигаций серии 002P-06 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 30 января. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ РФ установлен в размере 200 базисных пунктов. Предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,23% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 18-47-го купонов, еще 3,10% номинала - в дату окончания 48-го купона.

ООО "Производственная компания "Фабрикс" (ПКФ) 10 февраля начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов была установлена на уровне 26,5% годовых до погашения. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 24-го купона. Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в январе. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 5 февраля с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 6-летние облигации серии 002Р-16 с офертой через 3 года объемом не менее 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ, + спред. Ориентир спреда - не выше 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 11 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 10 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 2-летних облигаций: серии БО-П20 с фиксированными купонами и флоатер серии БО-П21. Общий планируемый объем выпусков составит 3 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона облигаций БО-П20 - не выше 16,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 18,10% годовых. По флоатеру БО-П21 купоны будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 300 базисных пунктов. Техразмещение выпусков запланировано на 16 февраля. Обе эмиссии доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

ООО "МСБ-лизинг" 18 февраля начнет размещение 3-летних облигаций серии 003Р-07 объемом 400 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - 21,5-22,0% годовых, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 23,75-24,36% годовых. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация, начиная с 13-го купонного периода. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 17-го купона облигаций серии 001Р-33R на уровне 17,05% годовых. Четырехлетний выпуск 001Р-33R объемом 25 млрд рублей был размещен в начале октября 2024 года по ставке 19,74% годовых. Выплачиваются переменные ежемесячные купоны, формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред 1,3% годовых.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) установила ставки 8-11-го купонов 15-летних облигаций серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей на уровне 25% годовых. Компания разместила выпуск в августе 2022 года по ставке 10,75% годовых.

АО "Вератек" допустило технический дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БO-01. Сумма неисполненных обязательств - 32,4 млн рублей. Причина - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Компания размещала 3-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей с ноября 2024 года по июль 2025 года. Ставки 1-12-го квартальных купонов установлены на уровне 26% годовых. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 555,4 млн рублей.