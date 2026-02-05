Рубль будет торговаться в верхней части диапазона 10,5-11,1 руб./юань до конца недели - ПСБ

Рубль, скорее всего, будет торговаться в верхней части диапазона 10,5-11,1 руб./юань до конца текущей недели, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"На внутреннем валютном рынке наблюдается постепенное нарастание сигналов об истощении избыточного предложения юаней и даже формировании их локального дефицита, - констатирует эксперт. - В то же время, поддержка рубля со стороны регулятора также остается значимой. В феврале ежедневные продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила останутся на достаточно высоком уровне (16,5 млрд рублей в день против 17,4 млрд руб. в январе). Суммарный объем интервенций за месяц вырастет (314 млрд руб. против 261 млрд руб.) за счет большего количества рабочих дней".

В таких условиях, в феврале аналитик рассчитывает на сохранение стоимости юаня в диапазоне 10,8-11,5 руб./юань. Стоимость доллара, по оценкам Попова, останется ниже 80 руб./$1 (целевой диапазон 75-80 руб./$1) и будет зависеть от траектории его глобальной стоимости.

В четверг, как и до конца текущей недели, эксперт ждет охранения курсовых котировок в районе 11 руб./ юань.

