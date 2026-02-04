"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Самолета с целью 1098 руб

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "покупать акции ГК "Самолет" с целью 1098 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 12%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Андрея Смирнова.

"В начале 2026 года индекс Мосбиржи активно тестирует отметку около 2800 пунктов, - отмечает эксперт. - Рынок находится в ожидании позитивных сдвигов во внешнем факторе, ориентируясь на продолжающиеся переговоры. В то же время, прослеживается постепенное ослабление влияния обновленных фискальных правил на динамику потребительских цен, что допускает постепенное снижение ключевой ставки. Одним из бенефициаров позитивного сценария в рамках обоих факторов являются бумаги "Самолета".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.