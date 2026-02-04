Рубль в феврале продолжит консолидироваться в диапазоне 76-82 руб./$1 - "Цифра брокер"

Рубль в феврале продолжит консолидироваться в диапазоне 76-82 руб./$1, полагают эксперты инвесткомпании "Цифра брокер".

"Мы ожидаем, что на предстоящем в феврале опорном заседании по вопросам денежно-кредитной политики Банк России займет выжидательную позицию и сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%, - пишут аналитики в обзоре. - Пауза в цикле смягчения денежно-кредитных условий выступит краткосрочным фактором поддержки для российского рубля. В перспективе февраля мы ожидаем, что рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 76-82 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.