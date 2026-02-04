.
Высокая инфляция в январе вынудит ЦБ РФ сохранить ставку на уровне 16% на февральском заседании - "Цифра брокер"
04 февраля 2026 года 14:40
Высокая инфляция в январе вынудит ЦБ РФ сохранить ставку на уровне 16% на февральском заседании - "Цифра брокер"
Высокая инфляция, которая сложится в январе, скорее всего, вынудит Банк России сохранить ключевую ставку на уровне 16% на февральском заседании, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "За первые три недели января накопленная инфляция составила 1,91%, и можно сказать, что эффект НДС начинает спадать, однако на текущий момент сохраняется повышенная потребительская активность в январе, - пишут эксперты. - На текущий момент инфляция постепенно стабилизируется, при этом стоит отметить, что в недельных данных не полностью учтена индексация тарифов ЖКХ, которая составит 1,7%. Для достижения целевого уровня 4% Банку России может потребоваться существенная дефляция в середине года, как мы наблюдали это в 2025 году". Прогноз аналитиков инвесткомпании по инфляции на январь 2026 года составляет 1,7% месяц к месяцу. По их мнению, высокая инфляция, которая сложится в январе, вынудит Банк России сохранить ключевую ставку на уровне 16% на февральском заседании в связи с опасением, что повышение НДС может запустить новую инфляционную спираль. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
