"Финам" приостанавливает анализ Venustech Group

"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций ведущего поставщика решений в области сетевой и информационной безопасности Venustech Group Inc., сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Ухудшение ключевых финансовых показателей, по данным отчета эмитента за 9М25, продолжилось, констатирует эксперт: выручка сокращается (минус 33%), операционная рентабельность снижается, а бизнес остается в убытке.

Дополнительно, отмечает он, результаты компании регулярно не соответствуют ожиданиям менеджмента и рынка, что давит на котировки акций.

"Ранее мы публиковали рекомендацию "держать" с даунсайдом 9%. Наш прогноз реализовался, но с тех пор положительных сдвигов у эмитента не наблюдается. До начала устойчивого восстановления бизнеса и стабилизации ключевых метрик мы не видим потенциала и приостанавливаем покрытие", - пишет Лозовой в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.