Акции Северстали неинтересны для покупок - "ВТБ Моя Аналитика"

Акции ПАО "Северсталь" в настоящее время неинтересны для покупок, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за 4К25.

Совет директоров "Северстали" рекомендовал не выплачивать дивиденды за указанный период, учитывая отрицательный свободный денежный поток.

"Спрос на сталь в России находится под давлением из-за высокой ключевой ставки. Кроме того, компания несет повышенные капитальные затраты, поэтому в ближайшие кварталы значительные выплаты дивидендов маловероятны. Акции компании не представляют интереса для инвестирования", - пишут эксперты в комментарии.

