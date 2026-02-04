Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник. Азиатские рынки акций изменяются разнонаправленно в среду. Нефть дорожает в среду утром, Brent торгуется около $67,9 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник.

Инвесторы оценивали новость о том, что Бюро статистики (BLS) министерства труда США не будет публиковать данные о безработице в стране за январь 6 февраля, как было запланировано, из-за очередного шатдауна. BLS также отложило публикацию данных о количестве открытых вакансий в США за декабрь, запланированную на вторник.

Новый шатдаун в США начался в минувшую субботу. При этом приостановка работы является частичной, поскольку законодатели успели одобрить законопроекты, продлевающие финансирование некоторых ведомств.

Тем временем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран заявил, что политика Федрезерва остается слишком жесткой с учетом состояния американской экономики, и процентную ставку следовало бы снизить более чем на 100 базисных пунктов в текущем году.

На январском заседании ЦБ, по итогам которого ключевая процентная ставка была оставлена в прежнем диапазоне 3,5-3,75%, Миран отклонился от мнения большинства, проголосовав за ее снижение на 25 б.п. В прошлом году, когда ФРС опускала процентную ставку, он неизменно голосовал в поддержку более существенного смягчения ДКП.

Также участники рынка следили за отчетностью крупных компаний.

Акции PayPal Holdings Inc. рухнули на 20%. Американский оператор платежной системы увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 28%, выручку - на 4%. При этом показатели скорректированной прибыли и выручки оказались слабее ожиданий рынка, как и прогноз компании на 2026 год. Также PayPal объявила о смене главного исполнительного директора. Алекс Крисс покинет этот пост, и с 1 марта 2026 года компанию возглавит Энрике Лорес, занимавший пост CEO HP Inc. последние шесть лет.

Рыночная стоимость PepsiCo Inc. поднялась на 4,9%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков в четвертом квартале 2025 финансового года увеличил выручку на 5,6%, чистую прибыль - почти в 1,7 раза, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг Palantir Technologies подскочила на 6,9% после того, как поставщик решений для работы с большими данными отчитался о рекордной прибыли в октябре-декабре: показатель вырос в 7,7 раза и составил $608,7 млн.

Американская фармацевтическая компания Merck & Co. (SPB: MRK) снизила чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года и повысила выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка. Акции компании подорожали на 2,2%.

Другая ведущая фармацевтическая компания, Pfizer Inc. (SPB: PFE), получила чистый убыток в минувшем квартале и снизила выручку. Её капитализация снизилась на 3,3%.

Капитализация Western Digital выросла на 7,4%. Совет директоров американского поставщика решений в сфере хранения данных утвердил увеличение программы обратного выкупа акций на $4 млрд.

Акции крупнейшего американского ритейлера Walmart Inc. (SPB: WMT) подорожали на 2,9%, а рыночная стоимость компании впервые превысила $1 трлн.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,34% и составил 49240,99 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,84% - до 6917,81 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,43% и завершил торги на уровне 23255,19 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в среду.

Акции разработчиков программного обеспечения дешевеют вслед за падением котировок бумаг представителей сектора в США после запуска ИИ-стартапом Anthropic нового инструмента для повышения продуктивности работы корпоративных юристов.

Этот инструмент был воспринят экспертами как прямой конкурент бизнесам, работающим по модели ПО как услуга (SaaS), пишет Bloomberg.

На этом фоне резко подешевели акции японской Nomura Research Institute (-7,9%), австралийского разработчика облачного ПО Xero Ltd. (-15,9%), гонконгской Kingsoft Cloud Holdings (-7%).

Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,8% в ходе торгов. Котировки акций ИТ-компаний Advantest, Lasertec и SoftBank Group снизились соответственно на 3,1%, 7,5% и 2,4%.

Бумаги Nintendo подешевели на 12%. Производитель игровых консолей и видеоигр увеличил выручку за три квартала текущего фингода почти вдвое, но результат был хуже прогнозов рынка.

Акции Toyota Motor прибавляют в цене 4%, Honda Motor - 2,6%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в январе вырос до 53,1 пункта с декабрьских 51,1 пункта, достигнув максимума с мая 2023 года, сообщила в среду S&P Global, рассчитывающая этот показатель. PMI сферы услуг увеличился до 53,7 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее.

В Китае сводный PMI в январе увеличился до максимальных с октября 51,6 пункта с 51,3 пункта в декабре, индикатор сферы услуг - до 52,3 пункта с 52 пунктов.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2% в ходе торгов.

Заметное снижение в материковом Китае в среду демонстрируют акции Zhongji Innolight (-6,9%), Eoptolink Technology (-7,5%), BlueFocus Intelligent (-8,6%). В то же время дорожают бумаги ВИЭ-компаний, в том числе JinkoSolar (+20%), Changzhou Shichuang Energy (+17%), LAPLACE Renewable Energy (+10,8%).

Гонконгский Hang Seng теряет 0,2%. В число лидеров снижения в Гонконге входят акции Trip.com (-6,6%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-3,2%), Netease Inc. (SPB: NTES) (-2,6%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (-2%). Лидерами роста являются бумаги China Shenhua Energy (+6,6%), Xinyi Glass (+6,1%), China Resources Land (+5,5%).

Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 1,4% в ходе торгов вслед за котировками акций Hyundai Motor (+2,4%), LG Energy Solution (+2,8%) и SK Square (+4,4%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,7%. Бумаги BHP в Сиднее подорожали на 4,5%, Rio Tinto - на 4,3%.

Цены на нефть повышаются утром в среду после подъема накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составляет $67,88 за баррель, что на $0,55 (0,82%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на $1,03 (1,6%), до $67,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,62 (0,98%), до $63,83 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $1,07 (1,7%), до $63,21 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь нового витка эскалации напряженности в отношениях между США и Ираном.

Американский истребитель во вторник сбил иранский беспилотник, который приближался к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на заявление Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке.

Военные США отметили, что перехват произошел спустя несколько часов после другого инцидента, в котором иранские силы преследовали торговое судно под американским флагом с американским экипажем, находившееся в Ормузском проливе.

"Инциденты с дроном и танкером демонстрируют, насколько волатильной остается ситуация, - отметил аналитик MST Marquee Сол Кавоник. - Эскалация может произойти даже непреднамеренно". По оценкам эксперта, премия за геополитический риск в ценах на нефть составляет порядка $5-10 за баррель.

Участники рынка ждут американо-иранских переговоров, которые должны пройти в ближайшую пятницу. Корреспондент Axios Барак Равид во вторник сообщил со ссылкой на арабский источник, что Белый дом согласился на просьбу Ирана о переносе переговоров из Турции в Оман.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что планирование переговоров с США завершено, и продолжаются консультации по окончательному определению места их проведения.

Тем временем президент США Дональд Трамп сказал, что переговоры с Ираном уже ведутся. "Прямо сейчас мы ведем с ними переговоры", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

"Посмотрим, будет ли что-то сделано. Некоторое время назад у них был шанс что-то предпринять, но это не сработало - и мы осуществили операцию "Полуночный молот", - сказал президент США.

"Неопределенность исхода переговоров означает, что рынок, вероятно, продолжит учитывать в ценах некоторую премию за риск", - отметили эксперты ING в аналитической записке в среду.

Между тем, данные Американского института нефти (API) показали, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 11,1 млн баррелей - максимально с июня прошлого года. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения запасов на 700 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 18:30 мск.