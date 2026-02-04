Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании участниками рынка публикации очередной недельной статистики по инфляции в РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности, как ожидается, проведет в среду заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг. Состав российской делегации останется тем же, что и на предыдущей встрече, возглавлять ее будет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Возможное проявление вторичных эффектов от январского ускорения роста цен в России, вызванного повышением НДС и других налогов и сборов, требует поддержания жестких денежно-кредитных условий, осторожных решений по ключевой ставке, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. "Концентрированное действие временных проинфляционных факторов в начале года может поддерживать инфляционные ожидания, которые остаются высокими уже не один год, более продолжительное время. Такие риски требуют поддержания жестких ДКУ и осторожных решений по ключевой ставке", - пишут аналитики ЦБ в обзоре.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник заявил, что ускорение роста цен в России в январе текущего года ожидаемо, оно связано с повышением НДС, но в целом влияние этого фактора на инфляцию будет краткосрочным. На 26 января инфляция составила 6,4% в годовом выражении, и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%, сообщил Путин.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Инвесторы оценивали новость о том, что Бюро статистики (BLS) министерства труда США не будет публиковать данные о безработице в стране за январь 6 февраля, как было запланировано, из-за очередного шатдауна. BLS также отложило публикацию данных о количестве открытых вакансий в США за декабрь, запланированную на вторник. Новый шатдаун в США начался в минувшую субботу. При этом приостановка работы является частичной, поскольку законодатели успели одобрить законопроекты, продлевающие финансирование некоторых ведомств.

Тем временем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран заявил, что политика Федрезерва остается слишком жесткой с учетом состояния американской экономики, и процентную ставку следовало бы снизить более чем на 100 базисных пунктов в текущем году. На январском заседании ЦБ, по итогам которого ключевая процентная ставка была оставлена в прежнем диапазоне 3,5-3,75%, Миран отклонился от мнения большинства, проголосовав за ее снижение на 25 базисных пунктов. В прошлом году, когда ФРС опускала процентную ставку, он неизменно голосовал в поддержку более существенного смягчения ДКП.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в среду. Акции разработчиков программного обеспечения дешевеют вслед за падением котировок бумаг представителей сектора в США после запуска ИИ-стартапом Anthropic нового инструмента для повышения продуктивности работы корпоративных юристов. Этот инструмент был воспринят экспертами как прямой конкурент бизнесам, работающим по модели ПО как услуга (SaaS), пишет Bloomberg. Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,8% в ходе торгов. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,2%. Вместе с тем китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2% в ходе торгов. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 1,4%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,7%.

В свою очередь мировые цены на нефть повышаются утром в среду после подъема накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $67,78 за баррель, что на 0,67% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на 1,6%, до $67,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,81%, до $63,72 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 1,7%, до $63,21 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь нового витка эскалации напряженности в отношениях между США и Ираном. Американский истребитель во вторник сбил иранский беспилотник, который приближался к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на заявление Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке. Военные США отметили, что перехват произошел спустя несколько часов после другого инцидента, в котором иранские силы преследовали торговое судно под американским флагом с американским экипажем, находившееся в Ормузском проливе.

Участники нефтяного рынка ждут американо-иранских переговоров, которые должны пройти в ближайшую пятницу. Корреспондент Axios Барак Равид во вторник сообщил со ссылкой на арабский источник, что Белый дом согласился на просьбу Ирана о переносе переговоров из Турции в Оман. Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что планирование переговоров с США завершено, продолжаются консультации по окончательному определению места их проведения.

Между тем, данные Американского института нефти (API) показали, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 11,1 млн баррелей - максимально с июня прошлого года. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения запасов на 700 тыс. баррелей. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 18:30 мск.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 32,15 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,744 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 февраля снизился всего на 0,03% и составил 119,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,001%, поднявшись до 1225,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,89%), "РЖД-30" (+0,31%) и "Почта России БО-002P-01" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-1,04%), "Новотранс-001Р-03" (-0,57%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Первая грузовая компания" зафиксировало объем доразмещения "фикса" 003Р-02 в размере 11,2 млрд рублей, флоатера 003P-03 - на уровне 3,65 млрд рублей. Компания 3 февраля провела сбор заявок в рамках доразмещения двух выпусков совокупным объемом до 15 млрд рублей. Финальный ориентир цены доразмещения по обоим займам - 100% от номинала. Дата техразмещения выпусков - 5 февраля. Размещенный объем основного выпуска с фиксированным купоном (15,95% годовых) составляет 12 млрд рублей, флоатера (ключевая ставка ЦБ + 2,5 процентных пункта) - 5 млрд рублей. По 5-летним займам предусмотрены оферты: по "фиксу" - через 3,1 года, по флоатеру - через 1,8 года. С момента их размещения прошло менее двух месяцев (букбилдинг прошел 10 декабря, техразмещение - 12 декабря). В сентябре 2025 года компания вышла на долговой рынок после долгого перерыва, разместив трехлетний выпуск облигаций с фиксированным купоном на 12 млрд рублей. Таким образом, всего в обращении находится три выпуска биржевых бондов ПГК на 29 млрд рублей (без учета доразмещения).

Альфа-банк зафиксировал объем размещения годовых облигаций серии 002P-31 на уровне 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 5 млрд рублей прошел 3 февраля. Финальный ориентир ставки ежемесячного купона был установлен в размере 14,93% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 16% годовых. Техразмещение запланировано на 6 февраля.

Кроме того, Альфа-банк с 9 по 12 февраля проведет сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 10 млрд рублей в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Эмитентом облигаций выступит СФО "Альфа фабрика ПК-2". Предельная дата погашения выпуска - 1 июля 2031 года, ожидаемая дата погашения - 1 января 2028 года. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация. Ориентир ставки ежемесячных купонов - не более 17,5% годовых, прогнозируемая доходность - не более 19,18% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 16 февраля. Оригинатором, организатором и андеррайтером выступит Альфа-банк. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

ООО "реСтор" (розничная сеть магазинов техники и электроники, работает под брендом restore:) установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 18,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 20,45% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 3 февраля. Техразмещение запланировано на 6 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) зафиксировала объем размещения 4-летних облигаций серии 002P-04 с переменными купонами на уровне 75 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 30 млрд рублей прошел 3 февраля. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 200 базисных пунктов, в ходе маркетинга он один раз снижался, в финале составив 185 базисных пунктов. Техразмещение облигаций запланировано на 9 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-го купона 3-летних облигаций серии 001P-46R объемом 20 млрд рублей на уровне 17,26% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2025 года.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) выкупила по оферте 15 млн 207,209 тыс. облигаций серии БО-П13 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 24,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 62,07% займа. Трехлетний выпуск на 24,5 млрд рублей был размещен в феврале 2024 года по ставке ежемесячного купона 14,75% годовых до оферты с исполнением 3 февраля 2026 года. Ставку купонов после оферты до погашения компания установила в размере 21% годовых. Одновременно эмитент 3 февраля завершил техразмещение 3-летних облигаций с фиксированными купонами на 5 млрд рублей. Кроме того, до 6 февраля проходит сбор заявок на дисконтные облигации объемом 1 млрд рублей (ориентир цены не ниже 42,75% от номинала).