ПСБ повысил прогнозную цену акций Инарктики до 660 руб

Банк ПСБ повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Инарктика" до 660 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Лауры Кузнецовой.

Бумаги эмитента оживились после затяжного снижения, а общая техническая картина указывает на потенциальную смену тренда, отмечает эксперт.

Кузнецова отмечает следующие фундаментальные факторы:

- Структурные драйверы: устойчивый спрос на "красную" рыбу, импортозамещение и ограниченное предложение качественного лосося внутри страны создают долгосрочный запрос на продукцию компании.

- Финансовый профиль эмитента в целом хороший.

- Дивидендный кейс: по мере восстановления финансового состояния компания может вернуться к дивидендным выплатам.

В итоге "Инарктика" сейчас выглядит как история активной реабилитации и дальнейшего органического роста с дивидендной перспективой, считает аналитик ПСБ.

"Сейчас цена акций находится на достаточно низком уровне (около 495 руб.) и движение вверх - сигнал, что рынок начинает смотреть за пределы сложного 2025 года и переоценивать перспективы "Инарктики". Видим в акциях компании хороший потенциал и считаем их привлекательными. Повышаем наш таргет до 660 руб." - пишет Кузнецова.

