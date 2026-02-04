Среднесрочным инвесторам пока стоит оставаться вне рынка акций РФ - "Алор Брокер"

Среднесрочным инвесторам пока стоит оставаться вне российского рынка акций, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Российский рынок акций остается в патовой ситуации - попытки закрепиться выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи наталкиваются на сильную фиксацию спекулятивной прибыли, а ближе к 2750 пунктам все те же спекулянты начинают рынок покупать, - пишет эксперт в обзоре. - Узкий боковик вокруг отметки 2780 пунктов длится с 22 января. И чем дольше он будет продолжаться, тем сильнее обычно бывает выход. Пока складывается впечатление, что шансов на прорыв вверх больше, чем вниз, но для этого нужны позитивные геополитические новости, которых пока не наблюдается и не предвидится".

"Возможно, в ближайшее время волатильность индекса Мосбиржи несколько усилится при появлении новостей с переговоров по Украине, но вряд ли там будут приняты решения, достаточные для мощного движения, - говорится в материале аналитика инвесткомпании. - Поэтому среднесрочным инвесторам стоит оставаться вне рынка".

Публикация данных по инфляции в среду вечером также может оживить рынок, отмечает Соколов.

