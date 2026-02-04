Перспективы рынка ОФЗ на горизонте до конца 2026г остаются позитивными - ПСБ

Явных краткосрочных триггеров для наращивания позиций в длинных ОФЗ в преддверии паузы в цикле снижения ключевой Банка России в текущий момент на рынке нет, при этом до конца 2026 года позитивные перспективы сохраняются, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Инвесторы остаются в ожидании новых данных по недельной инфляции; консолидация рынка ОФЗ продолжается в узком диапазоне, констатирует эксперт.

Комментарии аналитиков ЦБ в вышедшем во вторник бюллетене "О чем говорят тренды" настраивают на сохранение ключевой ставки на ближайшем заседании (13 февраля) - вторичные эффекты от январской инфляции требуют поддержания жестких денежно-кредитных условий и осторожных решений по ставке, отмечает Грицкевич.

Минфин в среду предложит на аукционах уже привычный набор бумаг - относительно короткий (4 года) и длинный (12 лет) выпуски.

"Активность инвесторов постепенно увеличивается (на прошлой неделе было привлечено 73 млрд руб.), однако явных краткосрочных триггеров для наращивания позиции в длинных ОФЗ в преддверии паузы в цикле снижения ставки сейчас на рынке нет, - указывает аналитик ПСБ в обзоре. - Вместе с тем долгосрочные (до конца года) позитивные перспективы рынка сохраняются".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.