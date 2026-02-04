Валютный рынок РФ остается в ожидании новостей геополитики - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может перейти к проторговке диапазона 10,8-11,2 руб. за юань в ожидании геополитических новостей, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Торговые обороты по большинству ключевых валютных инструментов на Московской бирже снизились, отражая снижение как предложения валют, так и спекулятивной активности, естественной ввиду растущей неуверенности участников рынка в итогах стартующего раунда переговоров по Украине, отмечает эксперт.

"Курс юаня в среду может перейти к проторговке диапазона 10,8-11,2 руб. за юань - валютный рынок продолжит находиться в ожидании геополитических новостей, способных определить дальнейшее движение", - указывает Локтюхов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.