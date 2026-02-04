Индекс Мосбиржи может продолжить консолидацию в диапазоне 2700-2800п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может продолжить консолидацию в диапазоне 2700-2800 пунктов в ближайшее время, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эксперты отмечают, что в обзоре "О чем говорят тренды", опубликованном Банком России, прослеживается достаточно жесткий для рынка сигнал относительно траектории денежно-кредитной политики. Возможны паузы в цикле снижения ключевой ставки и ее сохранение на достаточно высоком уровне до конца 2026 года.

"Настроения инвесторов на этом фоне могут несколько ухудшиться, особенно в случае, если не будет получено позитивных сигналов из Абу-Даби. Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2700-2800 пунктов в отсутствии геополитических драйверов для роста", - говорится в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.