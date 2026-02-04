Акции Аэрофлота неинтересны для покупок - "ВТБ Моя Аналитика"

Акции "Аэрофлота" в настоящее время не представляют интереса для вложений, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Отчетность эмитента за 4К25 по РСБУ оказалась слабой, но в целом по году нескорректированная прибыль составила 123 млрд руб. против 21,9 млрд руб. в 2024 году., отмечают эксперты.

Однако, указывают они, подавляющая часть получена за счет разовых эффектов, в том числе страхового регулирования. Без них свободный денежный поток компании является отрицательным.

"Акции "Аэрофлота" не представляют интереса для инвестирования", - говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

