Рынок акций РФ превысил 2786п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме и ожиданиях переговоров по Украине, лидировали ЮГК и ММК

Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, отскока вверх цен металлов и на ожиданиях нового раунда переговоров по украинскому урегулированию; к фактору поддержки добавилась вернувшаяся к росту нефть (фьючерс на Brent поднялся к $67 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2786 пунктов, лидировали в росте бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+7,7%) (ЮГК), "ММК" (MOEX: MAGN) (+6,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+3,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2786,15 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1140,14 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 февраля, составил 76,9817 руб. (-4,06 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,8%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,4% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,1%).

Совет директоров "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам IV квартала 2025 года, говорится в сообщении компании. "Северсталь" не выплачивала дивиденды за I, II и III кварталы 2025 года, а также за IV квартал 2024 года. Дивидендная политика компании привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF). За девять месяцев 2025 года FCF был отрицательным и составил минус 21,8 млрд рублей.

"Северсталь" в IV квартале 2025 года сократила EBITDA вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 23,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По сравнению с III кварталом показатель упал на 34%. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 25,6 млрд рублей. ПАО "Северсталь" планирует инвестиции в 2026 году на уровне 147 млрд рублей, сообщила компания. Из этой суммы на поддержание существующих мощностей будет направлено 50 млрд рублей, в проекты развития компания вложит еще 78 млрд рублей.

Скорректированная прибыль "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%) по РСБУ в 2025 году составила 11,8 млрд руб., показатель скорректирован на эффект страхового урегулирования и курсовой эффект, сообщила компания. Скорректированная прибыль за 2024 год была на уровне 59 млрд руб. - она, помимо вышеназванных эффектов, скорректирована на резерв по сомнительным долгам и эффект изменения ставки налога на прибыль. Выручка "Аэрофлота" в прошлом году выросла на 6,7%, до 760,4 млрд руб. Динамика была поддержана ростом пассажирооборота компании на 6%, в том числе на международных линиях на 13,7%, а также рекордной занятостью кресел (достигла 89,3%), пояснили в компании.

Подешевели во вторник акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского конфликта идет хорошо, и в скором времени можно ждать положительных новостей. При этом он вновь отметил, что урегулирование украинского конфликта - сложное.

В МИД РФ заявили в понедельник, что российско-американский диалог ведется практически беспрерывно на различных уровнях и в нескольких форматах, настроены конструктивно в отношении будущего диалога. "Исходим из того, что в настоящий момент российско-американский диалог ведется практически беспрерывно на различных уровнях и в нескольких форматах", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Там отмечается, что "важное значение имеют, разумеется, контакты по украинскому урегулированию, но это - не единственная тема, которая заслуживает внимания и должна обсуждаться между Россией и США". "Настроены конструктивно в отношении будущего двустороннего диалога", - подчеркнули на Смоленской площади.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник вернулся к росту и приблизился к рубежу 2800 пунктов в ожидании возобновления переговоров по Украине. Сырьевые активы, включая нефть и драгметаллы, завершили нисходящую коррекцию и пошли в отскок. На рынке есть мнение, что ЦБ 13 февраля может понизить ключевую ставку на 50 б.п., отметил эксперт.

Китайские биржевые индексы выросли, в США продолжают оценивать результаты технологических компаний - отчеты производят смешанное впечатление. В среду выйдут индексы экономической активности PMI в секторе услуг Китая, еврозоны и США. На российском рынке "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) раскроет операционные результаты за 2025 год, "Софтлайн" (MOEX: SOFL) опубликует данные по обороту, валовой прибыли, скорректированной EBITDA и чистому долгу. В среду начнется очередной раунд переговоров в ОАЭ в формате трехсторонней группы РФ-США-Украина. Инвесторы будут ждать новых сигналов, в отсутствие ярких новостей боковик может продолжиться. Прогноз по индексу МосБиржи на 4 февраля - колебания в коридоре 2750-2850 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, во вторник индекс МосБиржи консолидировался в узком диапазоне 2780-2795 пунктов. После высокой волатильности прошлой недели драйверы роста рынка ослабели. Ралли в цветных металлах обернулось локальной коррекцией, а второй раунд мирных переговоров отложен до 4-5 февраля. При этом значимых поводов для резких движений на рынке нет: формированию бокового тренда способствуют нейтральный новостной фон и отсутствие резонансных событий в корпоративной сфере.

Фьючерсы на золото и серебро перешли к росту после резкого падения в пятницу. На этом фоне растут акции золотодобытчиков. Совет директоров "Т-Технологии" (акции стоят 3356 рублей за штуку) предложил акционерам на внеочередном собрании рассмотреть вопрос о дроблении акций в соотношении 1 к 10 и консолидировать до 100% акций банка "Точка", отметил Алексеев.

Тем временем, технологический холдинг VK, владеющий 25% сервиса для предпринимателей АО "Точка", в данный момент не собирается расставаться с этой долей, сообщил "Интерфаксу" представитель группы. "Планов по продаже доли в "Точке" на текущий момент нет", - сказал он.

Аналитики компании "Цифра брокер" также полагают, что в ближайшие дни ключевым фактором для динамики индексов станут новости с переговоров по Украине и ожидания по ключевой ставке Банка России, которую, по прогнозам, оставят без изменений (на уровне 16% годовых) на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 13 февраля. Если геополитическая разрядка произойдет, а сырьевые цены стабилизируются, индекс МосБиржи может быстро вернуться к росту в диапазон 2800-2900 пунктов, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций держится в "плюсе", учитывая в ценах отскок на рынке сырья и корпоративные факторы.

Акции металлургических компаний во вторник восстанавливались вместе с ценами на золото, которые вернулись выше $4900 за унцию. Цены на палладий, в свою очередь, поднялись выше $1800 за унцию, поддержав бумаги "Норникеля". "Т-Технологии" объявили о намерении консолидировать 100% банка "Точка" за счет допэмиссии акций по закрытой подписке и провести сплит акций в соотношении 1 к 10. Совет директоров ожидает, что цена допэмиссии будет установлена выше рыночной цены акций "Т-Технологий" на момент сделки (собрание акционеров назначено на 10 марта). В "Т-Технологиях" при этом намерены придерживаться практики ежеквартальных выплат дивидендов и продолжить обратный выкуп акций, а оценку банка "Точка" планируется объявить в конце 2-го квартала текущего года. Акции "Т-Технологий" отреагировали на новости сдержанным ростом, хотя допэмиссия в целом скорее представляет собой понижательные риски для котировок, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник оптимизм сменился сдержанной фиксацией прибыли у рекордных максимумов. Инвесторы, очевидно, перестраховывались у важных значений на фоне продолжения сезона отчетностей и частичного "шатдауна" в США. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии оставались в сдержанном "плюсе", но не смогли преодолеть сопротивлений 2790 пунктов и 1145 пунктов соответственно. Индикаторы в целом сохраняют базу для развития роста при положении выше поддержек 2755 пунктов и 1120 пунктов. В среду и четверг на настроения могут влиять сигналы с очередного раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Позитивным сигналом для российских акций являются попытки восстановления цен на нефть и металлы, считает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, на российском рынке акций наблюдается умеренный рост, инвесторы занимают выжидательную позицию в ожидании ясных сигналов по урегулированию конфликта на Украине. Financial Times и другие издания описывают многоуровневый план гарантий безопасности, в котором любое нарушение перемирия должно вызвать ответ в течение 24 часов: сначала дипломатическое предупреждение и, при необходимости, ответные действия ВС Украины, при продолжении боев - вмешательство "коалиции желающих", а в случае масштабного наступления - скоординированная реакция с участием ВС США не позднее чем через 72 часа.

В среду рынок ждет недельных инфляционных данных Росстата, в которых уже не будет эффекта НДС и которые помогут понять, какие шаги предпримет ЦБ РФ. Данные по инфляции в эту неделю можно назвать самыми важными с начала года, считает аналитик.

Индекс МосБиржи на дневном графике продолжает консолидироваться у верхней границы канала 2700-2800 пунктов. Пробой отметки 2800 пунктов возможен преимущественно при появлении политически позитивного сигнала. Дважды предпринятые ранее попытки преодолеть этот уровень оказались ложными, что является неблагоприятным сигналом. В случае негативного развития событий возрастает вероятность резкой распродажи до нижней границы канала. При этом третья попытка пробоя на фоне позитивной новости, если она вновь не увенчается успехом, может спровоцировать краткосрочную сильную коррекцию и усилить сопротивление на уровне 2800 пунктов, закрепив его как сильнейший барьер для индекса, полагает Лозовой.

В Азии во вторник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 3,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi раллировал на 6,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,02-0,6%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,4-0,9%, за исключением подросшего на 0,1% Dow).

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,85% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics. Это первое повышение ставки с ноября 2023 года. ЦБ объяснил такой шаг возобновлением ценового давления, которое усилилось во второй половине прошлого года. RBA считает, что инфляция, вероятно, останется выше целевого диапазона 2-3% в течение некоторого времени. В 2025 году австралийский центробанк понижал базовую ставку три раза.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены вернулись к росту, накануне цены показали максимальный спад за 6 месяцев.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 мск во вторник составила $66,98 за баррель (+1% и -4,4% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $62,92 за баррель (+1,3% и -4,7% накануне).

Обе марки в понедельник показали максимальный спад за полгода на фоне общего обвала рынков. Во вторник нисходящий тренд поддерживает смягчение геополитической напряженности.

США и Иран заявили, что возобновят переговоры в пятницу, надеясь оживить дипломатические усилия вокруг ядерной программы Тегерана и снизить риск более масштабного регионального конфликта, пишет Trading Economics.

Эти новости ослабили опасения возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.

Иран не намерен вывозить свои запасы обогащенного урана за пределы страны, но может снизить обогащение урана с 60% до 20% при определенных условиях, заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани в интервью телеканалу Al Mayadeen.

При этом он подчеркнул, что ядерная программа Ирана носит "мирный характер". "Иран не стремится к ядерному оружию, не будет стремиться к ядерному оружию и никогда не будет накапливать ядерное оружие, но другая сторона должна заплатить за это определенную цену", - отметил он. По словам Шамхани, объем обогащенного урана остается неизвестным, "поскольку часть запасов находится под завалами, и пока нет инициативы по его извлечению, поскольку это чрезвычайно опасно".

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам во вторник, что ОПЕК+ ожидает постепенного увеличения мирового спроса на нефть с марта благодаря сезонным факторам (по мере активизации авто- и авиаперевозок), пока же на глобальном рынке сохраняется баланс.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+10,6%), акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+6,9%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+6,5%), ПАО "Россети Томск" (MOEX: TORS) (+6,5% и +5,9% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,2%), ГК "Базис" (MOEX: BAZA) (+5%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+4,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4,2%).

Подешевели "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-9,5%), акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,38 млрд рублей (из них 14,88 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,83 млрд рублей на бумаги ЮГК и 5,53 млрд рублей на акции "Т-Технологии").