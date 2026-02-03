.
.
.
.
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 1-1,3%
Рост экономики России в 2026 году ожидается на уровне 1-1,3%, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. "Рост ВВП сохранится на уровне от 1 до 1,3% за счет в первую очередь внутренних драйверов", - сказал он. Рост...
 
Рейтинг платежных систем в 2025 году
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг платежных систем за 2025 год. Лидеры Итогам 2025 года сервис электронных платежей ЮMoney стал лидером в двух...
 
Разработаны поправки о сроках давности по делам о приватизации
Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства на своем заседании 27 февраля может рассмотреть законопроект об исчислении сроков давности в делах об оспаривании сделок по приватизации. Об этом "Ведомостям" сказал председатель...
 
03 февраля 2026 года 19:26

Рубль во вторник упал в паре с юанем в ожидании новостей относительно урегулирования украинского конфликта

Москва. 3 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль упал в ожидании новостей относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина. Переговоры изначально планировались на 1 февраля в Абу-Даби, но были перенесены на 4-5 февраля.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,0925 руб., что на 9,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 4 февраля на 4,06 копейки, до 76,9817 руб./$1, и уменьшил курс евро на 52,92 копейки, до 90,7178 руб./EUR1.

"Рубль на рубеже января-февраля отступил от максимумов года, юань восстановился выше отметки 11, а доллар тяготеет к 77. С рынка ушли дополнительные объемы предложения валюты с завершением налогового периода. В нефти, драгоценных и цветных металлах прошла коррекция. Правда, в начале этой недели мы видим разворот товарных активов к росту. Доллар в отношении других валют вновь начал укрепляться - индекс DXY за неделю прибавил около 1,5%. На будущей неделе ЦБ может сократить ключевую ставку на 0,5 п.п., до 15,5% - сдержанный негатив для рубля, который будет системно накапливаться с каждым снижением "ключа". Кроме того, в ближайшие дни станет известен объем ежедневных продаж валюты по бюджетному правилу. В случае его сокращения от текущих 17,4 млрд рубль утратит часть поддержки. Краткосрочные ожидания по курсу рубля к юаню - 11-11,3, к доллару - 76-78, на перспективу месяца - ближе к 11,5 и к 80, соответственно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Переговоры в рамках рабочей группы РФ-США-Украины по вопросам безопасности начнутся в Абу-Даби в среду и продолжатся в четверг, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, состав российской делегации останется тем же, что и на предыдущей встрече.

"Если вы имеете в виду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продолжится до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз. Ее будет возглавлять (начальник Главного управления ГШ ВС РФ - ИФ) Костюков", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о составе российской делегации.

Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского конфликта идет хорошо и в скором времени можно ждать положительных новостей. "Я думаю, что дела с Украиной и Россией идут очень хорошо. Впервые я об этом говорю. Я думаю, что мы можем ждать хороших новостей", - заявил он журналистам в Белом доме.

При этом он вновь отметил, что урегулирование украинского конфликта - сложное.

Возможное проявление вторичных эффектов от январского ускорения роста цен, вызванного повышением НДС и других налогов и сборов, требует поддержания жестких денежно-кредитных условий, осторожных решений по ключевой ставке, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Концентрированное действие временных проинфляционных факторов в начале года может поддерживать инфляционные ожидания, которые остаются высокими уже не один год, более продолжительное время. Такие риски требуют поддержания жестких ДКУ и осторожных решений по ключевой ставке", - пишут аналитики ЦБ в обзоре.

Ситуация с ростом цен в январе может удлинить инерционный инфляционный "хвост" и замедлить дальнейшее снижение темпов роста цен, отмечают эксперты.

"Это требует дополнительной осмотрительности при принятии решения по ДКП, чтобы исключить новый раунд устойчивого ускорения роста цен и возникновение потребности в повышении ключевой ставки", - подчеркивает департамент ЦБ.

Замедление роста потребительских цен в конце прошлого года сменилось их сильным ростом в январе. Оба этих явления преимущественно связаны с действием разнонаправленных временных факторов, отмечается в бюллетене.

"Высокая январская динамика цен способна вызвать вторичные проинфляционные эффекты. Они могут проявиться в результате влияния повышенных инфляционных ожиданий на склонность к сбережениям и, соответственно, рост потребительского спроса и ценовую политику компаний", - отмечают аналитики ЦБ.

Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация на целевом уровне требуют сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

Цены на нефть усилили темпы роста вечером во вторник после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 0,75%, до $66,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,98%, до $62,73 за баррель.

Накануне обе марки показали максимальный спад за полгода на фоне общего обвала рынков и снижения напряженности в отношениях между Ираном и США. Нефть Brent подешевела на 4,36%, WTI - на 4,71%.

Участники рынка оценивают перспективы деэскалации в отношениях между США и Ираном, появление признаков которой привело к падению цен на нефть более чем на 4% в понедельник.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что поручил МИД страны вести переговоры с США. "Я поручил своему министру иностранных дел, при наличии соответствующих условий, свободных от угроз и необоснованных ожиданий, вести справедливые и равноправные переговоры, руководствуясь принципами достоинства, благоразумия и целесообразности", - написал он во вторник в соцсети X.

Иранская сторона серьезно относится к переговорам по спорным с США вопросам, заявил американский президент Дональд Трамп. "Надеюсь, что можно договориться о чем-то, что будет допустимым для нас", - добавил Трамп.

Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу обсудят ядерную программу Тегерана на встрече в Стамбуле.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 3 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник упала на 8 базисных пунктов - до 15,75% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня и остались на отметках 15,84% и 16,34% годовых. Версия на 6 месяцев отступила на 1 базисный пункт и составила 17,27% годовых.

Банк России во вторник, 3 февраля, в рамках аукциона недельного репо разместил 2 трлн 760 млрд рублей (при лимите 2 трлн 760 млрд рублей и спросе 3 трлн 414,036 млрд рублей) в среднем по ставке 16,03% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 27 января, ЦБ разместил 3 трлн 380 млрд рублей (при лимите 3 трлн 380 млрд рублей и спросе 4 трлн 699,245 млрд рублей) в среднем по ставке 16,11% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
