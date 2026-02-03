"Финам" подтверждает рейтинг акций Apple на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Apple Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $245 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 9,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Недавно представленная квартальная отчетность Apple оказалась сильной - благодаря высокому спросу на iPhone 17 в мире выручка и чистая прибыль компании уверенно выросли в годовом выражении и превзошли ожидания, при этом руководство дало оптимистичный прогноз на текущий финквартал, - отмечает эксперт. - Мы считаем, что продолжающееся постепенное восстановление рынка смартфонов, огромная база лояльных пользователей, регулярный выпуск новых устройств будут способствовать стабильному росту финпоказателей Apple в предстоящие годы. В то же время в данный момент акции компании, на наш взгляд, несколько переоценены, и мы сохраняем нейтральный взгляд на них".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.