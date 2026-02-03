"Велес Капитал" повысил целевую цену акций Solidcore до $10,6 за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

Solidcore представила операционные результаты: сильные за 4-й квартал и слабые за весь 2025 год, отмечает эксперт.

"Более высокие мировые цены на золото компенсировали спад производства и продаж, в результате чего выручка компании в 2025 году показала рост на 13,0%, - указывает Данилов. - Согласно нашим расчетам, в 2026 году EBITDA Solidcore вырастет на 77,1% за счет как рекордного выпуска золота на уровне 540 тыс. унций, так и ралли в ценах на золото, которое компенсирует ощутимый рост TCC и AISC".

В конце декабря 2025 года Solidcore завершила выкуп акций, заблокированных в НРД и Евроклире. На данный момент уставной капитал компании состоит из 443,1 млн бумаг в свободном обращении и 123,4 млн казначейских акций, отмечается в комментарии. Казначейский пакет будет погашен только после снятия санкций с НРД. На обозримом горизонте изменений в структуре уставного капитала Solidcore не ожидается.

