03 февраля 2026 года 14:33
Рыночная конъюнктура для акций нефтяников остается непростой - "Финам"
Рыночная конъюнктура для акций нефтяников остается непростой, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Финам". "Российские нефтедобывающие компании локально находятся в непростой ситуации. Мировые цены на нефть стабилизировались, однако дисконт на сорт Urals сильно расширился после санкций против "Роснефти" и "Лукойла", которые были введены еще в октябре, - пишут эксперты. - На фоне небольшого уменьшения поставок в Индию и повышенной осторожности со стороны прочих импортеров российской нефти дисконт на сорт Urals держится в диапазоне $20-25/барр., хотя до последних санкций он не превышал $13/барр.". Кроме того, аналитики указывают, что курс рубля продолжает показывать аномальную силу - на фоне сниженного уровня импорта и повышенных продаж со стороны ЦБ и Минфина курс доллара в последние недели держится ниже 80 руб./$1, отмечают аналитики. Совокупность этих факторов привела к тому, что в декабре-январе рублевая стоимость Urals находилась в диапазоне 3000-3400 руб./барр., что, по оценке стратегов, почти в два раза ниже, чем в начале прошлого года. "В нашем базовом сценарии мы ожидаем роста курса доллара до 90 руб./$1 к концу года и допускаем постепенное снижение дисконта на Urals по мере приспосабливания рынка санкциям или в случае прогресса в переговорах по ситуации на Украине, - прогнозируют эксперты "Финама". - В то же время для заметной положительной переоценки сектору, на наш взгляд, требуются цены выше 5000 руб./барр.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
