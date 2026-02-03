"Финам" рекомендует "держать" акции The Utilities Select Sector SPDR Fund с прогнозной ценой $49

"Финам" рекомендует "держать" акции The Utilities Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $49 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 13,4%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Декабрьское снижение ставки ФРС США улучшило рыночные настроения и оказало поддержку акциям электроэнергетического сектора, в то же время январская пауза регулятора была воспринята рынком как сигнал более медленного смягчения политики, что сдержало позитивную динамику в секторе, констатирует эксперт.

При этом, отмечает он, давление на котировки бумаг сохраняется из-за высоких доходностей государственных облигаций, а также перетока капитала в циклические и технологические акции.

"Мы придерживаемся умеренно позитивного взгляда на перспективы сектора, учитывая продолжающийся рост энергопотребления на фоне увеличения спроса со стороны дата-центров и промышленного сектора. Большинство компаний, входящих в Utilities Select Sector SPDR Fund, на данный момент торгуются несколько ниже своих справедливых оценок. Таким образом, бумаги эмитента обладают умеренным потенциалом", - пишет Абрамов в обзоре.

The Utilities Select Sector SPDR Fund - инвестиционный фонд, включающий акции ведущих американских коммунальных компаний, которые занимаются поставками электроэнергии, газа, воды и пара.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.