Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом. Фондовые индексы Азии растут во вторник, корейский Kospi взлетел на 6%. Нефть продолжает дешеветь во вторник утром, Brent торгуется у $65,9 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник.

Рынок преодолел негативные последствия обвала цен на золото и серебро, вынудившего трейдеров продавать активы для покрытия убыточных позиций в драгметаллах, и сосредоточился на статданных и новостях компаний.

Рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе поднялся до 52,6 пункта по сравнению с 47,9 пункта месяцем ранее и достиг максимальной отметки с августа 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 48,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о расширении деловой активности, ниже - о её сокращении. До января ISM Manufacturing находился ниже данного уровня десять месяцев подряд.

Активный подъем в ходе торгов продемонстрировали акции технологических компаний, в том числе Sandisk - на 15,4%, Western Digital - на 8%, Seagate Technology - на 6,2%, Micron Technology - на 5,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 4,1%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 4%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 3%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 2,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,5%.

Бумаги круизных операторов Carnival и Norwegian Cruise Line подорожали на 8,1% и 7,7% соответственно, оператора казино Las Vegas Sands - на 5,5%. Рыночная стоимость Walmart Inc. (SPB: WMT) увеличилась на 4,1%, Visa Inc. (SPB: V) - на 3,7%, Merck & Co. (SPB: MRK) - на 2,8%.

Производитель продуктов питания Tyson Foods нарастил капитализацию на 0,6% после квартальной отчетности. Скорректированная прибыль и выручка крупнейшего в США поставщика мяса оказались лучше ожиданий рынка.

Лидером падения среди компонентов индекса Dow Jones стала Walt Disney Co. (SPB: DIS) Акции крупнейшей в мире компании сферы развлечений и медиа упали на 7,4%, несмотря на ее сильные квартальные результаты.

Стоимость бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) уменьшилась на 2,9%. Главный исполнительный директор компании Дженсен Хуан опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он недоволен заключенным в сентябре прошлого года соглашением о намерениях с OpenAI, предусматривающим инвестиции Nvidia в эту компанию в размере $100 млрд. Хуан заявил, что Nvidia планирует сделать крупные инвестиции в OpenAI в рамках готовящегося инвестраунда.

Котировки Tesla (SPB: TSLA) опустились на 2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,6%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,4%.

Бумаги Devon подешевели на 0,2%, Coterra - на 3,6% после сообщений о том, что эти энергетические компании достигли соглашения о слиянии.

Капитализация разработчика программного обеспечения Strategy сократилась на 6,7% на фоне падения цены биткойна. Компания владеет крупнейшими в мире резервами этой криптовалюты.

Рыночная стоимость Exxon Mobil (SPB: XOM) уменьшилась на 2,1%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,6% вслед за снижением цен на нефть.

В то же время падение цен на топливо поддержало котировки авиакомпаний, в том числе JetBlue (+8,2%), United Airlines (+4,9%), Delta Air Lines (SPB: DAL) (+4,8%) и Southwest Airlines (+4,5%).

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 1,05%, до 49407,66 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,54% - до 6976,44 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,56% и закрылся на отметке 23592,11 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник растут, в число локомотивов подъема входят акции чипмейкеров.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:45 МСК увеличилось на 3,9%.

Цена акций TDK Corp. подскочила на 11,3%. Производитель электронных компонентов и поставщик Apple улучшил прогноз операционной прибыли на текущий фингод на 8%, а также анонсировал повышение дивидендов.

Котировки акций представителей полупроводниковой отрасли повышаются: Advantest - на 7%, Screen Holdings - на 7,3%, Disco Corp. - на 7,2%, Tokyo Electron - на 4,8%.

Акции автопроизводителей также подорожали: Toyota - на 2,2%, Honda - на 1,1%, Nissan - на 2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:51 МСК вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%.

Самое значительное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции фармацевтической компании CSPC Pharmaceutical Group (+6,5%) и оператора казино Galaxy Entertainment (+3,9%).

Кроме того, увеличилась цена бумаг выпускающей спортивную одежду Li Ning - на 3,5%, горнодобывающих компаний Zijin Gold International и Zijin Mining - на 6,2% и 2,9% соответственно, нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 0,6% и 1%.

Стоимость бумаг ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) снизилась на 1,7% и 0,3% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,8%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3% и 3,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:46 МСК взлетел на 6,1% - до 5252 пунктов.

Аналитики JPMorgan Chase улучшили прогноз до него до 7500 пунктов, ожидая роста бумаг чипмейкеров, а также оборонных и судостроительных компаний.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics подскочили более чем на 10% - это максимальный подъем с марта 2020 года. Бумаги еще одного чипмейкера SK Hynix подорожали почти на 9%.

Цена бумаг автомобильной Hyundai Motor повысилась на 3,6%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,7%, сталелитейной Posco - на 3,4%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 3%, KB Financial Group - на 3,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,9%.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,85% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

Это первое повышение ставки с ноября 2023 года. ЦБ объяснил такой шаг возобновлением ценового давления, которое усилилось во второй половине прошлого года. RBA считает, что инфляция, вероятно, останется выше целевого диапазона 2-3% в течение некоторого времени.

Котировки акций крупнейших банков страны выросли: Commonwealth Bank of Australia - на 1,1%, National Australia Bank - на 0,2%, ANZ - на 0,1%, Westpac Banking - на 1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 1,4% и 1,9% соответственно.

Бумаги представителей нефтегазовой отрасли Santos и Woodside Energy подорожали на 0,4% и 0,6% соответственно.

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник после самого сильного падения за шесть месяцев накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $65,91 за баррель, что на $0,39 (0,59%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $3,02 (4,36%), до $66,30 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,31 (0,50%), до $61,83 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость уменьшилась на $3,07 (4,71%), до $62,14 за баррель.

Обе марки в понедельник показали максимальный спад за полгода на фоне общего обвала рынков.

Во вторник нисходящий тренд поддерживает смягчение геополитической напряженности.

США и Иран заявили, что возобновят переговоры в пятницу, надеясь оживить дипломатические усилия вокруг ядерной программы Тегерана и снизить риск более масштабного регионального конфликта, пишет Trading Economics.

Эти новости ослабили опасения возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.