"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Axon с прогнозной ценой $638,96

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Axon Enterprise с прогнозной стоимостью на уровне $638,96 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Акции эмитента снизились в цене на 27% с пиков января из-за негативных настроений инвесторов в сегменте ПО на фоне перекупленности ИИ-сектора, отмечает эксперт.

Несмотря на падение, обращает внимание Гудым, операционные показатели компании остаются сильными: рост выручки и прибыли прогнозируется на уровне 25-27% в 2026 году, что делает кейс инвестиционно привлекательным.

"Основными рисками мы видим зависимость от госзаказов, регуляторные ограничения и кибератаки, дальнейшую коррекцию стоимости акций", - говорится в обзоре "Финама".

Axon Enterprise - лидер в области технологий общественной безопасности в США, предоставляющий решения для правоохранительных органов и других организаций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.