Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 3 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль дешевеет на фоне сильного падения цен на нефть. По итогам торгов в понедельник цены на эталонные сорта упали почти по 5%, во вторник снижение продолжается.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0355 руб. (+3,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,83 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Участники рынка продолжают отслеживать новости на тему урегулирования конфликта вокруг Украины. Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского конфликта идет хорошо, и в скором времени можно ждать положительных новостей.

"Я думаю, что дела с Украиной и Россией идут очень хорошо. Впервые я об этом говорю. Я думаю, что мы можем ждать хороших новостей", - заявил он журналистам в Белом доме.

При этом он вновь отметил, что урегулирование украинского конфликта - сложное.

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник после самого сильного падения за шесть месяцев накануне. Обе марки в понедельник показали максимальный спад за полгода на фоне общего обвала рынков, нефть Brent подешевела на 4,36%, WTI - на 4,71%.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск составляет $66,04 за баррель, что на 0,39% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,32%, до $61,94 за баррель.

Во вторник нисходящий тренд поддерживает смягчение геополитической напряженности.

США и Иран заявили, что возобновят переговоры в пятницу, надеясь оживить дипломатические усилия вокруг ядерной программы Тегерана и снизить риск более масштабного регионального конфликта, пишет Trading Economics.

Эти новости ослабили опасения возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.