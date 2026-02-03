Рубль может остаться в диапазоне 10,90-11,15 руб./юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в целом может остаться в диапазоне 10,90-11,15 руб. за юань на торгах вторника в ожидании выхода в среду анонса февральских объемов операций по бюджетному правилу, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Котировки нефти марки Brent пока могут задержаться у $65,5-66,5 за баррель в отсутствие значимых новостей со стороны геополитики, отмечают эксперты в комментарии.

