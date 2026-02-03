Боковик на рынке акций РФ остается в силе - "Алор Брокер"

Длительный боковик на российском рынке акций пока остается в силе, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

О выходе из него, по мнению эксперта, можно будет говорить при уверенном закреплении индекса Мосбиржи выше 2820 пунктов или ниже 2700 пунктов.

"Пока наиболее вероятным вариантом является первый вариант, но для его реализации нужен геополитический позитив. Не уверены, что он будет после очередных переговоров по Украине", - пишет Соколов.

