СЕГОДНЯ:
INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Боковик на рынке акций РФ остается в силе - "Алор Брокер"
03 февраля 2026 года 10:43
Боковик на рынке акций РФ остается в силе - "Алор Брокер"
Длительный боковик на российском рынке акций пока остается в силе, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. О выходе из него, по мнению эксперта, можно будет говорить при уверенном закреплении индекса Мосбиржи выше 2820 пунктов или ниже 2700 пунктов. "Пока наиболее вероятным вариантом является первый вариант, но для его реализации нужен геополитический позитив. Не уверены, что он будет после очередных переговоров по Украине", - пишет Соколов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
