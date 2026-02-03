.
СЕГОДНЯ:
INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Мосбиржи
03 февраля 2026 года 10:19
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Мосбиржи
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи", сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал данные об объемах торгов за январь 2026 года. "Несмотря на заметное сокращение объемов в месячном сопоставлении на всех площадках под влиянием продолжительных выходных, считаем январские данные весьма сильными. В годовом сопоставлении темпы роста по-прежнему измеряются везде, кроме рынка акций, двузначными цифрами, - отмечает эксперт. - Некоторое замедление отмечается на денежном рынке, а резкое ускорение показали срочный и прочие рынки. Оставляем в силе рейтинг "покупать" по бумаге, отмечая по-прежнему большие объемы торгов, хотя из-за сезонного фактора значение января невысоко". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
03 февраля 2026 года 13:08
"Финам" рекомендует "держать" акции The Utilities Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $49 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 13,4%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Декабрьское снижение ставки ФРС США улучшило... читать дальше
.03 февраля 2026 года 12:34
Рубль, вероятно, сохранит позиции в диапазонах 10,8-11,3 руб./юань и 75-81 руб./$1 в ближайшие дни - "Т-Инвестиции"
рсы валютных пар юань/рубль и доллар/рубль в ближайшие дни, вероятно, сохранят относительно крепкие позиции в диапазонах 10,8-11,3 руб. за юань и 75-81 руб./$1 соответственно, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. Эксперт отмечает в комментарии, что в фокусе на текущей... читать дальше
.03 февраля 2026 года 12:07
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Axon Enterprise с прогнозной стоимостью на уровне $638,96 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Акции эмитента снизились в цене на 27% с пиков января из-за негативных настроений инвесторов в сегменте ПО на фоне... читать дальше
.03 февраля 2026 года 11:34
Акции "Московской биржи" с поправкой на текущие уровни процентных ставок не выглядят существенно недооцененными, считают аналитики Альфа-банка. "На наш взгляд, операционные результаты эмитента за январь 2026 года нейтральны для котировок его акций. Снижение показателей по сравнению с декабрем 2025... читать дальше
.03 февраля 2026 года 11:09
рс валютной пары юань/рубль в целом может остаться в диапазоне 10,90-11,15 руб. за юань на торгах вторника в ожидании выхода в среду анонса февральских объемов операций по бюджетному правилу, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Котировки нефти марки Brent пока могут задержаться у $65,5-66,5... читать дальше
.03 февраля 2026 года 10:43
Длительный боковик на российском рынке акций пока остается в силе, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. О выходе из него, по мнению эксперта, можно будет говорить при уверенном закреплении индекса Мосбиржи выше 2820 пунктов или ниже 2700... читать дальше
.03 февраля 2026 года 10:27
Москва. 3 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль дешевеет на фоне сильного падения цен на нефть. По итогам торгов в понедельник цены на эталонные сорта упали почти по 5%, во вторник снижение продолжается. читать дальше
.03 февраля 2026 года 10:01
Фундаментальные предпосылки для восстановления цен на драгоценные металлы наилучшие у палладия, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Высокая волатильность на рынке драгметаллов сохраняется, констатируют эксперты: в понедельник инвесторы выкупали утреннее падение,... читать дальше
.03 февраля 2026 года 09:42
декс Мосбиржи может вновь попытаться протестировать верхнюю границу диапазона 2700-2800 пунктов на торгах во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Инвесторы, вероятно, продолжат частично закладывать надежды на геополитический позитив и... читать дальше
.03 февраля 2026 года 09:35
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 3 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.03 февраля 2026 года 09:21
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью $380 за штуку, сообщается в аналитическом материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Эмитент обнародовал весьма уверенный квартальный отчет, продемонстрировав неплохой рост выручки и... читать дальше
.03 февраля 2026 года 09:10
Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом. Фондовые индексы Азии растут во вторник, корейский Kospi взлетел на 6%. Нефть продолжает дешеветь во вторник утром, Brent торгуется у $65,9 за баррель. читать дальше
.02 февраля 2026 года 19:32
Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за внешними фондовыми и сырьевыми площадками (упали металлы и нефть), а также на новостях о переносе на несколько дней трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи опустился ниже 2770 пунктов, а индекс РТС на фоне ослабления рубля упал к 1130 пунктам. читать дальше
.02 февраля 2026 года 19:22
Москва. 2 февраля. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль ослаб на фоне обвала на рынке нефти и неопределенности относительно переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые изначально планировались на 1 февраля в Абу-Даби. читать дальше
.02 февраля 2026 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $696 за бумагу на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 17,6%, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции Thermo Fisher за последние 6 месяцев принесли доходность 23%, опередив и рынок, и отрасль... читать дальше
