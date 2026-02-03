Предпосылки для роста цен на драгметаллы фундаментально выше у палладия - "ВТБ Моя Аналитика"

Фундаментальные предпосылки для восстановления цен на драгоценные металлы наилучшие у палладия, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Высокая волатильность на рынке драгметаллов сохраняется, констатируют эксперты: в понедельник инвесторы выкупали утреннее падение, во вторник коррекционный отскок рынка наверх продолжается.

Превалирующими на рынке остаются спекулятивные факторы, но если искать фундаментальную основу для восстановления котировок, то наилучшие предпосылки у палладия, указывают они.

"На наш взгляд, рынок не успел отреагировать на прогноз "Норникеля" - крупнейшего производителя металла - о сокращении добычи в 2026 года на 10%. Это означает, что ожидаемый дефицит палладия на рынке в текущем году составит не менее 5% мирового потребления. С учетом все еще большого объема коротких позиций на рынке, это может привести к ускоренному восстановлению цен на палладий", - пишут аналитики телеграм-канала в материале.

