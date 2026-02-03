Индекс Мосбиржи, возможно, протестирует снизу вверх уровень 2800п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вновь попытаться протестировать верхнюю границу диапазона 2700-2800 пунктов на торгах во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Инвесторы, вероятно, продолжат частично закладывать надежды на геополитический позитив и улучшение ситуации на рынках металлов, отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.