Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование украинского конфликта идет хорошо, и в скором времени можно ждать положительных новостей. "Я думаю, что дела с Украиной и Россией идут очень хорошо. Впервые я об этом говорю. Я думаю, что мы можем ждать хороших новостей", - заявил он журналистам в Белом доме. При этом он вновь отметил, что урегулирование украинского конфликта - сложное.

В МИД РФ заявили в понедельник, что российско-американский диалог ведется практически беспрерывно на различных уровнях и в нескольких форматах, настроены конструктивно в отношении будущего диалога. "Исходим из того, что в настоящий момент российско-американский диалог ведется практически беспрерывно на различных уровнях и в нескольких форматах", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Там отмечается, что "важное значение имеют, разумеется, контакты по украинскому урегулированию, но это - не единственная тема, которая заслуживает внимания и должна обсуждаться между Россией и США". "Настроены конструктивно в отношении будущего двустороннего диалога", - подчеркнули на Смоленской площади.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "говорить о будущем российско-американских отношений в настоящее время достаточно затруднительно": "Это - "живой" и непрерывный процесс, который, как показывают даже события минувших дней, не прекращается ни на день, находится в постоянном развитии и изобилует в силу глобальной турбулентности многочисленными и разнонаправленными нюансами".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник. Рынок преодолел негативные последствия обвала цен на золото и серебро, вынудившего трейдеров продавать активы для покрытия убыточных позиций в драгметаллах, и сосредоточился на статданных и новостях компаний.

Рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе поднялся до 52,6 пункта по сравнению с 47,9 пункта месяцем ранее и достиг максимальной отметки с августа 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 48,5 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник растут, в число локомотивов подъема входят акции чипмейкеров. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:45 МСК увеличилось на 3,9%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:51 МСК вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:46 МСК взлетел на 6,1% - до 5252 пунктов. Аналитики JPMorgan Chase улучшили прогноз до него до 7500 пунктов, ожидая роста бумаг чипмейкеров, а также оборонных и судостроительных компаний. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,9%. Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,85% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков.

Вместе с тем мировые цены на нефть продолжают снижаться во вторник утром после самого сильного падения за шесть месяцев накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $66 за баррель, что на 0,45% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 4,36%, до $66,30 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,43%, до $61,87за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость уменьшилась на 4,71%, до $62,14 за баррель.

Обе марки в понедельник показали максимальный спад за полгода на фоне общего обвала рынков. Во вторник нисходящий тренд поддерживает смягчение геополитической напряженности. США и Иран заявили, что возобновят переговоры в пятницу, надеясь оживить дипломатические усилия вокруг ядерной программы Тегерана и снизить риск более масштабного регионального конфликта, пишет Trading Economics. Эти новости ослабили опасения возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.

Иран не намерен вывозить свои запасы обогащенного урана за пределы страны, но может снизить обогащение урана с 60% до 20% при определенных условиях, заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани. "Нет причин вывозить хранящиеся материалы из Ирана. (...) Если они обеспокоены, 60%-е обогащение может быть сокращено до 20%, но они должны предложить что-то взамен", - сказал Шамхани во вторник в интервью телеканалу Al Mayadeen.

При этом он подчеркнул, что ядерная программа Ирана носит "мирный характер". "Иран не стремится к ядерному оружию, не будет стремиться к ядерному оружию и никогда не будет накапливать ядерное оружие, но другая сторона должна заплатить за это определенную цену", - отметил он. По словам Шамхани, объем обогащенного урана остается неизвестным, "поскольку часть запасов находится под завалами, и пока нет инициативы по его извлечению, поскольку это чрезвычайно опасно".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 13,385 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,729 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 февраля снизился всего на 0,03% и составил 119,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (31 января - 2 февраля) прибавил 0,06%, поднявшись до 1225,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,63%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,62%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,59%), "Автодор-003Р-02" (-0,39%) и "РЖД-001P-20R" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Новабев групп" (MOEX: BELU) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 003Р-02 с 3 млрд рублей до 5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона был установлен в размере 15,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 16,36% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизационная структура погашения: 50% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в дату выплаты 30-го купона и еще 50% - в дату выплаты 36-го купона. В результате индикативная дюрация составит примерно 2,2 года. Сбор заявок на выпуск прошел 2 февраля. Техразмещение запланировано на 5 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Альфа-банк 3 февраля с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на выпуск годовых облигаций серии 002P-31 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов будет определен позднее. Техразмещение выпуска запланировано на 6 февраля.

МКАО "Воксис" 11 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 21% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 23,14% годовых. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Аренза-про" 11 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-07 предварительным объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 20% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 21,94% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, еще 30% - в дату окончания 36-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 1,9 года. Дата техразмещения - 16 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 17-18-го купонов 15-летнего выпуска облигаций серии 001P-05R объемом 20 млрд рублей на уровне 15,3% годовых. Компания разместила выпуск в феврале 2018 года по ставке 7,3% годовых.

ПАО "Лизинговая компания "Европлан" (MOEX: LEAS) приняло решение 18 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-05 на 3 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 14-го купонного периода. Десятилетний выпуск был размещен в феврале 2019 года. Ставка текущего полугодового купона до плановой оферты с исполнением 24 февраля составляет 20,35% годовых. Оферту на приобретение компания заменила на call-опцион.