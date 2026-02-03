"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью $380 за штуку, сообщается в аналитическом материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Эмитент обнародовал весьма уверенный квартальный отчет, продемонстрировав неплохой рост выручки и прибыли в годовом выражении, с опережением рыночных ожиданий, констатирует эксперт.

При этом, отмечает он, руководство компании подтвердило прогнозы на весь текущий финансовый год.

"Наш взгляд на долгосрочные перспективы бизнеса Visa остается позитивным, хотя краткосрочным риском выступает недавнее предложение президента США Дональда Трампа ограничить процентные ставки по кредитным картам в стране на уровне 10%, что может отрицательно сказаться на их выдачах, - пишет Додонов в обзоре. - На таком фоне акции Visa, как и многих других финкомпаний США, смотрелись заметно слабее "широкого рынка" в последние недели, подешевев с начала года на 8%. В то же время воплотить в жизнь этот план Трампу, по всей видимости, будет очень сложно, и негативная реакция инвесторов представляется чрезмерной. В связи с этим мы рассчитываем на отскок в котировках акций эмитента и считаем текущий момент интересным для среднесрочных покупок".

Visa Inc. является оператором крупнейшей международной платежной системы, действующей более чем в 200 странах и объединяющей свыше 14,5 тыс. финансовых учреждений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.