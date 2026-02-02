"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $696 за бумагу на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 17,6%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции Thermo Fisher за последние 6 месяцев принесли доходность 23%, опередив и рынок, и отрасль медтеха, - пишет аналитик Зарина Саидова. - Перспективы развития бизнеса компании не подвергаются сомнению с учетом сохраняющейся тенденции старения населения и роста расходов на здравоохранение в США. Thermo Fisher является одним из основных бенефициаров этой тенденции, и тарифная политика Трампа, хотя и осложнила деятельность игроков в секторе медтеха, не стала принципиальным препятствием для развития бизнеса рассматриваемой компании".

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.