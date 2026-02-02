Инвесторам стоит обратить внимание в феврале на акции Яндекса, Озона и Группы Астра - ПСБ

Инвесторам стоит обратить внимание в феврале на акции МКПАО "Яндекса", МКПАО "Озон" и ПАО "Группа Астра", говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

По их мнению, "Яндекс" даже в сложной макроэкономической обстановке выигрывает за счет высоко диверсифицированного бизнеса (замедление зрелого сегмента "Поисковые сервисы" компенсируется активным ростом развивающихся сегментов), растет на 30%+ ежегодно, генерирует 20%+ маржу по скорректированной EBITDA, сдерживает рост расходов, удерживает долговую нагрузку низкой (скорректированный чистый долг/EBITDA LTM - 0,4х), дважды в год платит дивиденды (ожидаемая доходность на 2026 год - 4,6%).

Эксперты банка считают, что результаты компании в 2025-2026гг будут сильными за счет роста рынка онлайн-рекламы и активного развития новых направлений - продуктов ИИ, финтеха, автономного транспорта.

"Озон", в свою очередь, уверенно наращивает GMV за счет роста числа заказов и частотности покупок, при этом рост операционных расходов управляем, что позволяет хорошими темпами увеличивать и рентабельность, - отмечают аналитики далее. - Со 2К25 "Озон" впервые вышел на прибыль. В конце февраля компания отчитается за 4К25. Ожидаем крепких результатов ввиду сезонного эффекта. В текущем году ждем увеличения доли онлайн-продаж в розничной торговле (более 20%), и "Озон" здесь будет выигрывать за счет своего масштаба и активного проникновения в регионы".

Эксперты напоминают, что "Группа Астра" столкнулась со сложными макроэкономическими условиями, что скорректировало темпы ее роста в 2025 году. Однако FCF за 9 мес. 2025 остался положительным (0,4 млрд руб.), а долговая нагрузка - низкой (0,4х чистый долг/EBITDA LTM).

"Полагаем, что в 2026 году. при сдерживании роста издержек и за счет увеличения числа заказчиков, а также фокуса на развитие экосистемных продуктов "Астра" сохранит двузначные темпы роста отгрузок и выручки, хотя и ниже, чем в 2024 году, - прогнозируют стратеги ПСБ. - Делаем ставку на реализацию отложенного спроса и размораживание бюджетов ключевых заказчиков по мере смягчения монетарной политики, особенно в финсекторе, где вопрос с импортозамещением стоит особенно остро".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.