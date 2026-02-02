"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку для акций РусГидро и "позитивную" для Юнипро

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку для акций "РусГидро" (прогнозная стоимость составляет 0,290 рубля за штуку) и "позитивную" для "Юнипро" (прогнозная стоимость - 2,2 рубля за штуку), говорится в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.

Эмитенты в пятницу опубликовали операционные результаты за IV квартал 2025 года.

Эксперт отмечает, что при всей важности данных по производству электроэнергии операционная статистика пока утратила свою релевантность для рынка.

Компании продают электроэнергию, зарабатывают, но далее важно направление прибыли. В секторе же продолжается "дивидендная пауза".

"РусГидро", как крупный генератор (чуть более 10% всей электроэнергии в России), остается по большей части прибыльной, но пока не в состоянии платить дивиденды. Прибыльная "Юнипро" не выплачивала дивиденды с 2021 года", - указывает Булгаков.

"Мы сохраняем "негативный" взгляд на "РусГидро" и "позитивный" на "Юнипро". При текущей инвестиционной истории операционные результаты обеих компаний скорее нейтральны. Если вдаваться в детали, изменение в выработке "РусГидро" может заметно влиять на финансовые показатели. Но в текущем формате отсутствия дивидендов большого фокуса на прибыль мы не делаем, - пишет аналитик "БКС МИ" в материале. - Будем следить за финансовыми показателями "РусГидро" и разворотом в инвестрасходах. В "Юнипро" будущее будет зависеть от решения вопроса с собственностью, пока внешнее управление не дает никаких четких ориентиров по развитию компании".

