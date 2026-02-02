"БКС МИ" понизил оценку акций Verizon до "нейтральной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Verizon Communications до "нейтральной" после подъема их котировок на 11% на фоне отчетности эмитента, сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $48 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

"У компании стабильный бизнес на зрелом рынке. Исключительно сильные результаты за IV квартал 2025 года (выручка превысила прогнозы и достигла $36,4 млрд) говорят о том, что компания успешно переключается на рост. При этом она сохраняет финансовую дисциплину укрепляет позиции на рынке и улучшает операционные показатели после относительной слабости. Мультипликатор EV/EBITDA составляет 6,3х - ниже среднеисторического", - пишет эксперт.

Возможными рисками Киреева называет отток пользователей мобильной связи к конкурентам; высокую конкуренцию на рынке широкополосного доступа в интернет; необходимость значительных капитальных вложений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.