"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Chevron Corp. на фоне заниженности текущего целевого уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Эмитент, являющийся вторым по величине нефтегазовым мейджором США, опубликовал отчетность за четвертый квартал 2025 года.

Выручка компании снизилась на 10,2% (до $46,9 млрд), EBITDA сократилась на 6,7% (до $10,5 млрд), а скорректированная чистая прибыль на акцию упала на 26,2% (до $1,52).

"Отметим, что показатели оказались близки к нашим и рыночным ожиданиям", - пишет эксперт инвесткомпнаии.

Свободный денежный поток до изменений в оборотном капитале за год вырос на 280% (до $3,8 млрд), что преимущественно вызвано низкой базой прошлого года. При этом чистый долг за год увеличился почти в два раза (до $34,5 млрд) во многом из-за эффекта покупки крупной нефтегазовой компании Hess.

"Отметим при этом, что в 4К25 FCF не покрывал объем выплат акционерам", - говорится в обзоре Кауфмана.

"Основной причиной ухудшения финансовых результатов, конечно, стали более низкие цены на нефть - в прошедшем квартале цена реализации ЖУВ у Chevron снизилась почти на 15%. В то же время сегмент переработки в США, который был убыточен в прошлом году, сейчас стал прибыльным и в международном "даунстриме" тенденции также положительны. На уровне выручки и операционных результатов поддержку результатам Chevron оказала покупка Hess", - пишет эксперт "Финама".

"На наш взгляд, отчетность эмитента выглядит умеренно негативно. В первую очередь продолжает относительно слабо выглядеть FCF, который уже несколько кварталов подряд оказывается ниже суммарного объема дивидендов и обратного выкупа акций. В то же время локально акции Chevron являются одной из ставок на восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы. Менеджмент сообщил, что Chevron на горизонте 18-24 месяцев может увеличить свою добычу в Венесуэле на 50%", - указывает Кауфман в материале инвесткомпании.

"Мы все еще считаем акции Chevron переоцененными при текущей конъюнктуре. Форвардная суммарная доходность дивидендов и buyback у компании составляет, по нашим прогнозам, 7,2% - невысокое для сектора значение, - говорится в обзоре аналитика "Финама". - Однако в условиях отскока цен на нефть и выигрыша Chevron от событий в Венесуэле мы считаем нашу текущую целевую цену в $142,9 заниженной, в связи с чем ставим акции нефтяника на пересмотр".

