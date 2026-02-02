Акции Новабев готовы проверить на прочность долгосрочный "медвежий" тренд - "Велес Капитал"

Акции "Новабев Групп" готовы проверить на прочность долгосрочный "медвежий" тренд, говорится в материале аналитика Елены Кожуховой.

Одним из поддерживающих факторов для бумаг эмитента остаются ожидания проведения IPO "ВинЛаб", которая приносит компании около 46% выручки, отмечает эксперт.

"С технической точки зрения акции компании после обновления в октябре прошлого года минимума с 2023 года на уровне 367,6 руб. вместе со всем российским фондовым рынком перешли к восстановлению позиций и поднялись до пика с сентября 2025 года в 448,8 руб., к верхней полосе Боллинджера недельного графика, недалеко от которой проходит также линия долгосрочного "медвежьего" тренда (район 466 руб.), - пишет Кожухова в обзоре. - Показания дневного и недельного графиков при этом умеренно позитивны (гистограммы и линии MACD продолжают рост) и не исключают развития восходящего движения с перспективой смены тренда при стабилизации выше сопротивлений на уровнях 466 руб. и 477 руб. (район августовского пика), в том числе с учетом того, что в акциях отсутствует перекупленность".

Впоследствии, указывает аналитик инвесткомпании, при сохранении оптимизма на российском фондовом рынке в целом, а также позитивных сигналах по самой "Новабев Групп" (финансовые и операционные результаты, возможное объявление об итоговых дивидендах за 2025 год, а также IPO "ВинЛаб") котировки могут протестировать 500 руб.

Негативным сигналом стала бы стабилизация ниже поддержки 409,50 руб. (район средней полосы Боллинджера недельного графика): в этом случае увеличатся риски возвращения бумаг к минимумам прошлого года. "Медвежий" сценарий, по мнению Кожуховой, может реализоваться в том числе в случае ухудшения настроений на российском фондовом рынке в целом.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.