"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Tesla в связи с радикальной трансформацией инвестиционного кейса эмитента, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

Компания завершила 2025 год с первым в своей истории снижением годовой выручки, констатирует эксперт: общий показатель упал на 3% (до $94,8 млрд), а продажи в автомобильном сегменте за четвертый квартал просели на 11% к прошлому году ($17,7 млрд против $19,8 млрд).

На фоне сокращения объема поставок (минус 16% за квартал, минус 8,6% за год) эмитент столкнулся с давлением как конкурентов (в первую очередь BYD), так и устареванием модельного ряда.

Тем не менее, отмечает Магомедов, квартальные результаты Tesla оказались лучше ожиданий рынка: EPS за квартал составил $0,5 (минус 17%) против ожидаемых $0,45; выручка - $24,9 млрд (минус 3%) против ожидаемых 24,8.

Tesla при этом демонстрирует успехи в новых направлениях, говорится в обзоре аналитика "Финама": подразделение энергетики (энергоблоки и системы хранения) достигло рекордной выручки в $12,8 млрд (+26,6%), а число платных пользователей автопилота FSD составило уже 1,1 млн (+38%).

Компания объявила о стратегической смене фокуса - запуске производства гуманоидных роботов Optimus, масштабировании роботизированных такси и развитии сервисов на базе искусственного интеллекта, что постепенно становится ядром будущей бизнес-модели.

Капитальные затраты стали, наверное, главным источником беспокойства инвесторов, указывает Магомедов: Tesla объявила о планах вложить более $20 млрд в 2026 году, что более чем в два раза выше потраченных в 2025 году денег. Эти средства пойдут на прекращение выпуска Model S и X, переориентацию фабрик на производство роботов Optimus, развитие Robotaxi и инфраструктуры искусственного интеллекта, а также масштабирование бизнесов в области хранения энергии и новых сервисов.

Менеджмент компании открыто транслирует смену стратегического фокуса: все больше внимания уделяется не автопродажам как таковым, а новым направлениям - автономии, роботизации, энергетике и сервисам на базе FSD. Однако конкретные сроки коммерциализации этих решений туманны, а переходный период предполагает рост расходов и рисков, связанных с неопределенным спросом на новые продукты, обращает внимание Магомедов.

"В связи с радикальной трансформацией инвестиционного кейса перспективы компании требуют новой оценки, мы отправляем акции Tesla на пересмотр", - говорится в материале эксперта "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.