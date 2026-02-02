"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВТБ до 116,88 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ВТБ со 149,46 до 116,88 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 51% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Заявление президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина о том, что банк "очень недооценен", прозвучало на фоне более конкретного ориентира по чистой прибыли (около 600 млрд руб. в 2026 году (против 500 млрд руб. в 2025 году)) и акцента на приоритете ежегодных дивидендов, отмечают эксперты.

"При оценке выплат по итогам 2025-2026 гг. на уровне 18,8 и 22,7 руб./ао, а также с учетом повышенных геополитических и регуляторных рисков, конвертации "префов" и возможного изменения подходов к капиталу и субординированным инструментам, расчетная справедливая стоимость акций ВТБ пересмотрена до 116,88 руб./ао, что предполагает потенциал роста 51% и сохранение рекомендации "покупать" при максимальной для нашего покрытия дисконт-поправке в 70%", - пишут аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.